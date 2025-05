Man uit Hoorn vast in onderzoek naar zwaargewonde tweelingbroer zangeres S10

Volledige beperkingen De 23-jarige man uit Hoorn die vandaag is opgepakt wordt verdacht van wederrechtelijke vrijheidsbeneming met ernstig letsel tot gevolg en het plegen van meerdere inbraken. De verdachte zit vast in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Doorzoekingen

De politie heeft ook meerdere doorzoekingen gedaan, onder andere in een woning in Hoorn en in een woning in Westknollendam. Hierbij zijn onder andere digitale goederen in beslag genomen voor onderzoek.

Een Team Grootschalige Opsporing zet het onderzoek voort.

Zwaargewond

De tweelingbroer van zangeres Stien den Hollander, alias S10, werd op 16 april zwaargewond aangetroffen op het dak van een garage onderaan een flat aan de Osdorper Ban in Amsterdam-Osdorp. Het slachtoffer is volgens de politie “onder verdachte omstandigheden” gewond geraakt. Hij zou van vier hoog naar beneden zijn gevallen.

Het slachtoffer uit Hoorn had contacten in het criminele milieu. Zijn moeder vertelde eerder op Facebook dat hij in coma ligt wegens ernstig hersenletsel. Bovendien heeft hij een gebroken nek en is een long geperforeerd door een gebroken rib.

