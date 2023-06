Man uit Rotterdam doodgeschoten op straat in Den Haag

Print This Post

Bij een schietpartij aan de Wenckebachstraat in Den Haag is vrijdagavond rond 20.45 een man uit Rotterdam doodgeschoten. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer nog proberen te reanimeren, maar de man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Er is nog geen verdachte aangehouden.

Motorrijder

Volgens Omroep West vond de schietpartij plaats op een vrij drukke plek met een speeltuin vlakbij. Het slachtoffer zat volgens getuigen in een auto die geparkeerd stond. Een motorbestuurder met een buitenlands kenteken zou zijn langsgereden en het vuur hebben geopend. Op beelden is te zien dat een witte auto is doorzeefd met kogels.

De politie en hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Ook de Koninklijke Marechaussee is ter plaatse.

Zwarte schermen

De politie doet onderzoek naar wat er precies gebeurd is. De plaats delict is afgezet met politielinten en zwarte schermen. Het lijkt mogelijk te gaan om een doelgerichte liquidatie.

De schutter is voortvluchtig. Over de toedracht van de schietpartij is nog niets bekend.

