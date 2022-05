Man zwaargewond na schietpartij bij speeltuin Zoetermeer, viertal opgepakt

Connect on Linked in

Bij een schietpartij aan de Paganinirode in Zoetermeer is zondagmiddag een man zwaargewond geraakt. De schoten werden gelost in of bij een speeltuin. Er zijn in totaal vier verdachten aangehouden.

De schietpartij vond iets na 14.30 plaats bij een speeltuin middenin een woonwijk. Meerdere politie-eenheden, de Koninklijke Marechaussee en een traumahelikopter kwamen naar de plaats delict. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is onduidelijk.

Op straat is door de Koninklijke Marechaussee één verdachte opgepakt. De andere drie verdachten werden bij een inval in een woning aan de Korsakovrode opgepakt.

Over de toedracht van het voorval is nog niets bekend.

