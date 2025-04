24 april 2025

Man zwaargewond na schietpartij in Spijkenisse, tiental kogelhulzen op straat

Bij een schietpartij aan de Snoekenveen in Spijkenisse is woensdagavond rond 21.45 een man zwaargewond geraakt. Hij is aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden.