Mannen gearresteerd voor halve ton cocaïne op Ibiza

De eerste verdachte werd op 28 oktober opgepakt tijdens een routinematige controle van de politie. De tweede verdachte meldde zich afgelopen woensdag bij de Guardia Civil, met door een advocaat, waarna ook hij werd gearresteerd.

Het vaartuig bevatte tientallen balen met in totaal 523 kilo cocaïne. De Guardia Civil vermoedt dat Ibiza voor de drugshandel niet meer alleen belangrijk is als toeristische hotspot met veel gebruikers. De Balearen zijn een knooppunt voor drugssmokkel richting het Europese vasteland aan het worden, als overslagpunt.