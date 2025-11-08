Mannen gearresteerd voor halve ton cocaïne op Ibiza
Vrijdag hebben de Guardia Civil en de lokale politie op Ibiza twee Spaanse mannen van 38 en 30 jaar gearresteerd op verdenking van handel in cocaïne. De arrestaties volgden op het stranden van een bootje met cocaïne op 11 oktober, op de kust bij Playa d’en Bossa op Ibiza. Daarop was 523 kilo cocaïne geladen, maar er was niemand in de buurt.
De eerste verdachte werd op 28 oktober opgepakt tijdens een routinematige controle van de politie. De tweede verdachte meldde zich afgelopen woensdag bij de Guardia Civil, met door een advocaat, waarna ook hij werd gearresteerd.
Het vaartuig bevatte tientallen balen met in totaal 523 kilo cocaïne. De Guardia Civil vermoedt dat Ibiza voor de drugshandel niet meer alleen belangrijk is als toeristische hotspot met veel gebruikers. De Balearen zijn een knooppunt voor drugssmokkel richting het Europese vasteland aan het worden, als overslagpunt.