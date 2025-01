Mannen gewond door politiekogels na bedreiging met vuurwapen

Dinsdagavond rond 23.30 kwam er een melding binnen van een bedreiging met een vuurwapen op de Amnesty Internationallaan in Hellevoetsluis. Agenten startten meteen een onderzoek en kwamen uit bij twee mannen in een auto. Er ontstond een achtervolging die eindigde op de Aveling in Hoogvliet-Rotterdam.

BTGV

De agenten hebben een Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV) ingezet en waarschuwingsschoten gelost. Vervolgens is er gericht geschoten door de politie. De twee verdachten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een 20-jarige man uit Rotterdam en een 35-jarige man uit Capelle aan den IJssel. Na onderzoek is er een vuurwapengelijkend voorwerp aangetroffen in de auto.

Rijksrecherche

De Rijksrecherche zal het onderzoek verder oppakken. Dit is een onafhankelijke instantie die onder leiding van het Openbaar Ministerie het optreden van de politie onderzoekt. Dat gebeurt altijd wanneer bij politieoptreden iemand gewond raakt of overlijdt.