Mannen zetten gewelddadige ontvoering en afpersing op Snapchat

Ontsnappen In juli 2023 stapte het slachtoffer bij de mannen in de auto. Ze namen hem mee naar een afgelegen plek waar hij zwaar mishandeld werd en met een vuurwapen bedreigd. Het slachtoffer kreeg de loop van het vuurwapen in zijn mond geduwd. De twee daders filmden het hele gebeuren en deelden de beelden daarna op Snapchat.

Vervolgens brachten de mannen het slachtoffer naar een woning waar hij de nacht moest doorbrengen. Het slachtoffer wist de volgende dag uit de woning te ontsnappen.

Het motief voor de ontvoering was geld. Uiteindelijk maakten de mannen slechts de telefoon, een briefje van 10 euro en een pakje sigaretten van het slachtoffer buit.

Niet in scène gezet

De man uit Doetinchem heeft verklaard dat het incident helemaal in scène was gezet door het slachtoffer. De rechtbank geloofde dat niet.

Voor dat in scene zetten is geen bewijs, en ander bewijs is ermee in tegenspraak, zoals de verklaring van de man uit Didam en de verklaring van het slachtoffer.

Geen drugs

De rechtbank concludeert dat het slachtoffer heeft moeten vrezen voor zijn leven.

Aan het voorwaardelijke strafdeel heeft de rechtbank bijzondere voorwaarden verbonden. Zo moet de man uit Didam zich melden bij de Reclassering en zich laten behandelen. Ook krijgt hij een jaar een enkelband en moet hij meewerken aan alcohol- en drugscontroles. De man uit Doetichem mag onder andere geen drugs gebruiken en moet ook meewerken aan middelencontrole.

Het duo mag de komende vijf jaar geen contact opnemen met het slachtoffer en hem een schadevergoeding van ruim 3.800 euro aan het slachtoffer betalen.