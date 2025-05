Zweedse komaf

Joakim Peter Broberg, van Zweedse komaf, profileert zich als zakenman, maar wordt door de Spaanse justitie gezien als een spil in een netwerk dat miljoenen euro’s heeft witgewassen uit de internationale drugshandel, vooral Marokkaanse hasj en marihuana. Hij ontkent alle betrokkenheid, maar het bewijs uit politieonderzoek en verklaringen van medeverdachten lijkt aanzienlijk te zijn. De zaak krijgt veel aandacht in Spanje. Justitie is momenteel bezig met een offensief tegen georganiseerde criminaliteit aan de Costa del Sol, en burgemeester Muñoz is populair.