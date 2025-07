16 juli 2025

Marineschip vist 4,2 ton cocaïne uit Caraïbische Zee

Marineschip Zr. Ms. Friesland heeft in enkele weken in twee acties in de Caribische Zee totaal 4.200 kilo cocaïne onderschept, op 25 juni en op 3 juli. Dat is woensdag bekend gemaakt.