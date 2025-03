17 maart 2025

‘Marokkaanse Belg die wekelijks 300 kilo coke naar Europa verstuurde, verbleef acht jaar onder radar in Colombia’

Namoussir “Mou” Mounir (41) uit Genk, die eind februari werd opgepakt in een huis in de Colombiaanse stad Baranquilla, was volgens de Colombiaanse autoriteiten jarenlang een van de leiders van het zogenoemde ‘Balkankartel’. Hij zou vanuit Colombia wekelijks tot 300 kilo cocaïne naar Antwerpen en Rotterdam hebben verstuurd. “Mou” wordt gezocht door de Belgische autoriteiten en de verwachting is dat hij zal worden uitgeleverd aan België om te worden aangeklaagd in verband met cocaïnehandel en deelname aan een criminele organisatie.