‘Marokko steeds vaker toevluchtsoord voor criminelen’

Toevluchtsoord In de zoektocht naar een nieuwe plek ontpopte Marokko zich het afgelopen half jaar tot het nieuwe toevluchtsoord voor Nederlandse criminelen. Dat schetsen advocaten, insiders uit de opsporing en criminele bronnen tegenover de krant. Verdachten met een Marokkaanse achtergrond verruilden Dubai de afgelopen maanden massaal voor steden als Tanger, Nador en Marrakesh.

Verdrag

Nederland sloot eind 2023 weliswaar een uitleveringsverdrag met Marokko, maar dat is nog niet van kracht. Het land levert ook geen eigen onderdanen uit. Dat geldt ook voor Nederlandse Marokkanen die er wonen.

In 2024 werd in Marbella op Nederlands verzoek Karim B. opgepakt. Hij kwam door een Spaanse fout kort vrij. Sindsdien is hij spoorloos en zijn er aanwijzingen dat hij in Marokko zit. Ook Firass Taghi (een neef van Ridouan Taghi) kwam door een fout bij de Spaanse opsporingsinstanties vrij, en ook van hem wordt aangenomen dat hij in Marokko zit.

Op de Nationale Opsporingslijst staat verder Sami Bekal Bounouare. Hij wordt beschouwd als het brein achter twee aanslagen in opdracht van het Iraanse regime, waarvan een in Nederland.

Onrustig

Advocaat Michel van Stratum nuanceert bij het AD wel het beeld dat criminelen er zorgeloos zitten ondergedoken: ‘Het is een heel onrustig bestaan als je wordt gezocht. In je achterhoofd is er altijd de angst dat je toch wordt opgepakt. Je kunt niet reizen om even op bezoek te gaan bij je familie. Ze missen hun geliefden, ze missen Nederland.’

Het leidt ertoe dat Van Stratum in opdracht van talloze verdachten ging onderhandelen met het Openbaar Ministerie. ‘Als het gaat om drugshandel of witwassen kun je wel een deal sluiten met justitie voor een lagere straf en een boete’, vertelt hij. ‘Ik heb cliënten die al zo lang op de vlucht zijn. Die zijn bereid om een straf uit te zitten. Ze willen gewoon weer rust hebben.’