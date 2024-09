Materiaal voor cocaïnelab gevonden in Capelle aan den IJssel

Connect on Linked in

In Capelle aan den IJssel heeft de politie dinsdagavond in een bedrijfspand materiaal voor de productie van cocaïne uit cocaïnebase gevonden. Er zijn twee verdachten aangehouden.

(Beeld JBMedia)

Vrachtwagen

De politie had een tip gekregen over een opvallende vrachtwagen die een pand aan de Essebaan had verlaten. Na onderzoek besloten agenten naar binnen te gaan in het pand. In het pand werd een persoon aangehouden.

A15

In het pand lagen spullen waarmee cocaïne wordt versneden en ook een onbekende hoeveelheid cocaïne. Ook lagen er productiemiddelen die worden gebruikt in een cocaïnelab.

De vrachtwagenchauffeur is korte tijd na de inval op snelweg A15 gearresteerd. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.