2 augustus 2025

‘Medewerkster Brussels parket aangehouden voor drugshandel’

Een 50-jarige medewerkster van het Brusselse parket is gearresteerd in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen. Volgens de Gazet van Antwerpen is Bianca V. een van elf verdachten na die zijn aangehouden tijdens een politie-actie in juli op verschillende locaties in Vlaanderen. Zeven van hen, onder wie de parketmedewerkster, zitten in voorlopige hechtenis.