‘Medewerkster tbs-kliniek ontslagen na heimelijke nachten met moordenaar Janet S.’

Ochtendronde Het schandaal kwam aan het licht toen een collega tijdens een ochtendronde ‘gerommel’ hoorde in de kamer van S.. Op haar vraag of er iemand bij haar was, antwoordde S. ontkennend. Even later trof de collega de medewerkster aan, verstopt in de douchecel. Een intern onderzoek volgde.

Uit camerabeelden bleek dat de vrouw zichzelf herhaaldelijk vrijwillig had laten insluiten bij Janet S., soms een heel weekend lang. Over de aard van hun relatie bestaat onduidelijkheid; volgens ingewijden lijkt het te gaan om een intiem contact, al ontkent S. dat, het is bekend dat S. in het verleden ook relaties met vrouwen heeft gehad. De kliniek kwalificeert het gedrag als ‘volledig onprofessioneel’ en ontsloeg de medewerker direct. S. is overgeplaatst naar een andere afdeling.

Chaletmoord

Janet S. zit een straf uit van 13,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zakenman Ton Kuijff uit Amersfoort. In een gehuurd chalet in Ermelo sneed ze in 2014 het slachtoffer de keel door en probeerde het delict te verhullen door brand te stichten. De man werd in zeil gewikkeld teruggevonden.

S., die eerder al vastzat voor een dodelijk incident in Den Haag, heeft de moord altijd ontkend. Psychologen typeren haar als iemand met antisociale en borderline-persoonlijkheidsstoornissen en trekken van psychopathie. Ze was aanvankelijk niet tot tbs veroordeeld, maar in hoger beroep wel.

Telefoon

Volgens interne documenten, ingezien door De Stentor, bestaan ook vermoedens dat S. een telefoon in bezit had. Berichten die op een elders gevonden toestel stonden, wezen in haar richting, maar het toestel werd nooit aangetroffen. Na dit onderzoek werd haar verzoek om overplaatsing naar een lichtere tbs-kliniek in Balkbrug afgewezen.

In februari is de tbs van S. opnieuw met twee jaar verlengd. De rechtbank sprak van een ‘onaanvaardbaar hoog recidiverisico’. Ze kreeg van de kliniek overigens wel toestemming voor vijf begeleide uitstapjes buiten de instelling om te oefenen met zelfstandigheid, zulk verlof staat los van de tweejaarlijkse beslissing van de rechtbank over