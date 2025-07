Meer sporen Keulse liquidatie leiden naar Nederland

Ruzie in grillroom De politie vermoedt dat het 32-jarige slachtoffer kan zijn gechanteerd om iets uit te voeren binnen het criminele circuit. Het weigeren daarvan Davide K. mogelijk met de dood moeten bekopen.

Een nieuw aanknopingspunt dat de politie onderzoekt is de ruzie die K. op 28 augustus 2024 had in grillroom Nimet in Keulen.

De politie heeft ook beeld naar buiten gebracht van de onbekende man met wie K. ruzie had (zie onder).

Tweede schietincident

Ruim drie maanden na de gewelddadige dood van Davide K is, ook in Keulen, een goede vriend van hem neergeschoten. Dit tweede slachtoffer werd in zijn winkel onder vuur genomen en overleefde dat ternauwernood.

De schutter die woensdag 29 januari 2025 reed op een elektrische scooter. Een mogelijk scenario is dat zijn opdrachtgever vindt dat de ‘schuld’ die Davide niet zou hebben ingelost, nu voor rekening van zijn vriend kwam.