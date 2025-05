8 mei 2025

Meer Zuid-Amerikaanse productie van coke voor consumentenmarkten in 2024 | Meer smokkel via kleinere havens

Ondanks het feit dat er vorig jaar recordhoeveelheden cocaïne-inbeslagnames werden gedaan wereldwijd, werd de consumentenmarkt in 2024 overspoeld met de drug. Dit meldt de journalistieke onderzoeks-site InsightCrime. Ze maakt ook melding van het feit dat de hoeveelheid inbeslagnames in de Rotterdamse haven vorig jaar drastisch is afgenomen.