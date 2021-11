Megaproces tegen ‘Ndrangheta van start met 70 veroordelingen

Connect on Linked in

In de Zuid-Italiaanse stad Lamezia Terme (Calabrië) is zaterdag het megaproces begonnen tegen misdaadorganisatie ‘Ndrangheta. Het gaat om het grootste maffiaproces in ruim drie decennia. Van de 91 verdachten die zaterdag terechtstonden in een versneld proces achter gesloten deuren, zijn er 70 veroordeeld. Door die versnelde procedure konden ze een derde van hun straf kwijtraken als ze werden veroordeeld.

In het Italiaanse proces staan 355 verdachten terecht. Het gaat naast leden van de ‘Ndrangheta ook om politici en ondernemers. 91 van de 355 verdachten hadden gekozen voor een versneld proces, waardoor ze bij een veroordeling een derde strafkorting konden krijgen. De andere procedures, waarvan de grootste namen nog berecht moeten worden, zullen naar verwachting twee jaar of langer duren.

Enorme rechtszaal

Het proces van zaterdag vond plaats in een enorme rechtszaal in Lamezia Terme die speciaal voor de gelegenheid gebouwd is. De 91 verdachten moesten zich verantwoorden voor onder meer betrokkenheid bij de maffia, poging tot moord, witwassen, drugshandel, afpersing, woeker en illegaal wapenbezit.

De bekende maffia-aanklager Nicola Gratteri – wiens inspanningen om de ’Ndrangheta te verslaan ertoe hebben geleid dat hij meer dan 30 jaar onder politie-escorte moet leven – zei dat het versnelde proces zaterdag “heel goed” was verlopen. ‘Van de 91 beklaagden zijn er 70 veroordeeld’, vertelde Gratteri aan het Italiaanse persbureau Adnkronos, eraan toevoegend dat de vrijgesprokenen minderjarigen waren.

20 jaar cel

Van de acht beklaagden in het versnelde proces die maximaal twintig jaar kregen, kregen zes de volledige straf. Onder hen Domenico Macri van de militaire vleugel van de ‘Ndrangheta, Pasquale Gallone (62), de rechterhand van de vermeende maffiabaas Luigi Mancuso (wiens proces nog in behandeling is) en Gregorio Niglia, die zich bezighield met wapenhandel en afpersing. Gallone hielp bij zijn baas Mancuso vanaf 2014 om drie jaar lang voortvluchtig te blijven.

De hoofdverdachten kozen voor een langer proces. Mancuso, alias “De Oom” wordt gezien als de leider van de ‘Ndrangheta-families die de provincie Vibo Valentia in Calabrië domineerden. Ook ex-senator en advocaat Giancarlo Pittelli (68) is hoofdverdachte.

Machtigste maffiagroep

De ‘Ndrangheta heeft de Cosa Nostra van Sicilië overtroffen in macht en rijkdom. De groep controleert het grootste deel van de cocaïne die Europa binnenstroomt. De misdaadclan ligt verankerd in Calabrië, een van de armste regio’s van Italië. De ‘Ndrangheta heeft ongeveer 150 families die strijden om een ​​positie binnen de organisatie. Volgens experts zijn er zeker 6.000 leden en aanhangers in Calabrië en duizenden anderen die de organisatie wereldwijd ondersteunen.

Infiltratie in bovenwereld

Het bereik is internationaal met witwasconstructies in legale economie. Het vermogen van de ‘Ndrangheta om te infiltreren in bijna alle segmenten van het openbaar bestuur in Calabrië, heeft het in staat gesteld lucratieve contracten binnen te halen en zijn macht te versterken.

Afgeluisterd

Het onderzoek naar de ‘Ndrangheta begon in mei 2016 met de verklaringen van enkele spijtoptanten. Tijdens het onderzoek zijn honderden verdachten geobserveerd en afgeluisterd. Het megaproces tegen de ‘Ndrangheta wordt gehouden in de enorme rechtszaal in Lamezia Terme die plaats biedt aan honderden advocaten, ruim 900 getuigen en 58 à décharge (opgeroepen door de verdachte en zijn advocaat).

Het vorige megaproces tegen een Italiaanse maffiaorganisatie was dat tegen de Siciliaanse Cosa Nostra, in 1986 en 1987. Daarbij werden 338 mensen veroordeeld. Maffia-aanklagers Giovanni Falcone en Paolo Borsellino werden later vermoord door de maffia.