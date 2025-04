Meisje (5) gewond bij schietpartij op Curaçao

Grenadaweg Curacao.nu schrijft dat de politie rond 19.15 melding kreeg van een schietpartij op de Grenadaweg, waarbij een minderjarige gewond zou zijn geraakt. Volgens het onderzoek bleek dat twee auto’s betrokken waren bij een achtervolging die begon op de Sto. Domingoweg en eindigde op de Grenadaweg.

Schotwond aan been

Een van de inzittenden van een auto opende het vuur op het andere voertuig. De beschoten auto zou daarna een erf zijn opgereden. Toen de auto daar tot stilstand kwam, ontdekte de bestuurder dat zijn dochter, die ook in het voertuig zat, een schotwond aan haar been had opgelopen.

Het meisje is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis voor medische behandeling. Over een aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.