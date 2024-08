Meisjes (12, 14) opgepakt voor zeven brandstichtingen in Alkmaar

Connect on Linked in

Twee meisjes van 12 en 14 jaar die vrijdagavond zijn aangehouden op verdenking van brandstichting in een winkelcentrum in Alkmaar, worden ook verdacht van zes andere brandstichtingen in Alkmaar.

14-jarige langer vast

De meisjes zijn maandag voorgeleid bij de rechter-commissaris. De voorlopige hechtenis van de 14-jarige is met twee weken verlengd. De 12-jarige is vrijgelaten, maar blijft wel verdachte.

In een Burgernetbericht dat vrijdag werd verspreid stond dat de meisjes 16 à 17 jaar zijn, maar ze zijn dus jonger.

De politie zei zaterdag al te onderzoeken of de twee betrokken waren bij andere kleine brandstichtingen, nadat vrijdagavond meerdere andere meldingen van brandstichtingen in Alkmaar waren binnengekomen.

Bibliotheek

Het Openbaar Ministerie zegt dat het tweetal verdacht wordt van betrokkenheid bij brandstichting op in totaal zeven locaties. NH Nieuws schrijft dat de twee vrijdag al vroeg uit een bibliotheek in Alkmaar-Noord werden gezet, omdat ze met veel lawaai binnenkwamen en een grote mond hadden. Rond 15.00 staken ze brand in een andere bibliotheek in de Gasthuisstraat.

Kledingzaak in as

Daarna waren er meer brandstichtingen; bij de Grote Kerk, een bioscoop, een McDonald’s en een sportwinkel. De laatste brandstichting was om 19.15 in een kledingwinkel in een winkelcentrum aan de Europaboulevard in Alkmaar.

De kledingzaak werd verwoest en ook andere panden liepen schade op. Alle winkels werden gesloten en omliggende woningen werden ontruimd. De brandweer schaalde op naar een zeer grote brand die rond 23.00 onder controle was.

Na een Burgernetmelding om uit te kijken naar twee tieners ‘rond de 16 à 17 jaar oud’ werden de twee minderjarige meisjes in de buurt aangehouden.