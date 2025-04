19 april 2025

Meisjes namen met zwaar vuurwerk wraak op portier

Omdat ze uit een café waren gezet besloten drie zussen een aanslag met zwaar vuurwerk te plegen op het huis van de portier die hen er even daarvoor had uitgewerkt. In de woning van de man ontsnapte een aanwezige vrouw aan ernstige verwondingen toen het explosief op enkele meters van haar afging. De rechtbank in Den Bosch heeft de drie vrijdag veroordeeld tot voorwaardelijke celstraf en taakstraf.