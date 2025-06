Meld Misdaad Anoniem vraagt Nederlanders in Spanje informatie te delen

Foto is ter illustratie

Aanpak

De campagne is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse politie en moet bijdragen aan een betere informatiepositie in de aanpak van georganiseerde criminaliteit door bewustwording te creëren, kennis over signalen te vergroten en drempels om te melden te verlagen. De focus ligt in eerste instantie op de Costa del Sol, het gebied rond Málaga en Marbella. Dit meldt de politie donderdag.

Zicht

Hanneke Ekelmans, portefeuillehouder Opsporing en Intelligence bij de politie, licht de keuze voor de campagne toe: ‘Georganiseerde criminaliteit beperkt zich niet tot onze landsgrenzen, maar wordt steeds internationaler.’

Ze stelt dat de bestrijding daarvan niet kan zonder hechte internationale politiesamenwerking: ‘Informatie is noodzakelijk om zicht te krijgen op criminele handelingen en gedragingen. We werken daarbij uitstekend samen met de Spaanse autoriteiten. Daarom ondersteunen we deze speciale campagne van Meld Misdaad Anoniem, waarin Nederlanders die zich hebben gevestigd in Spanje worden opgeroepen om informatie te delen.’

Volgens de politie is Zuid-Spanje vanwege de ligging, de verbindingen met Zuid-Amerika en Noord-Afrika én het gunstige klimaat al jaren aantrekkelijk voor Nederlandse criminelen.

Signalen

De politie geeft aan dat de Nederlandse gemeenschap in Spanje is groot: tienduizenden Nederlanders wonen er (tijdelijk) of bezitten er een woning. Jaarlijks reizen bovendien ruim vier miljoen Nederlandse toeristen naar Spanje. Die groep kan volgens de politie ‘waardevolle signalen’ opvangen over criminele activiteiten, zoals drugshandel, witwassen of wapenbezit.

De liaison officer van de Nederlandse politie in Spanje licht dit toe: ‘De Costa del Sol is niet alleen populair bij Nederlandse pensionado’s en ondernemers, maar ook bij Nederlandse criminelen. Die vermengen zich in netwerken van makelaars, horeca, vastgoed en toerisme en de internationale onderwereld. Met de campagne willen we de Nederlandse gemeenschap bewust maken van signalen én een veilig alternatief bieden om die informatie te delen.’

Drempel verlagen

Via Meld Misdaad Anoniem kunnen tipgevers informatie veilig en anoniem delen – nu ook vanuit Spanje. ‘Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om te melden bij de Spaanse politie, bijvoorbeeld vanwege de taalbarrière of onbekendheid met de procedure,’ aldus de liaison officer. ‘Met M. bieden we een vertrouwd Nederlands meldpunt. De identiteit van de melder blijft gegarandeerd beschermd.’

M. ontvangt jaarlijks meer dan 24.000 meldingen uit Nederland. Meldingen vanuit Spanje moeten wel een Nederlandse link bevatten. Na verificatie stuurt M. de informatie door naar de Nederlandse politie, die deze via vaste kanalen deelt met de Spaanse opsporingsdiensten. ‘De Spaanse politie is doorgaans zeer bereid om op informatie uit Nederland te acteren,’ aldus de liaison officer. ‘Zodra een melding aanleiding geeft tot actie, kunnen de Spaanse collega’s snel schakelen.’

In 2023 werd er nog een Nederlandse cybercrimineel aangehouden aan de costa. In 2020 zou een Nederlander zich er schuldig hebben gemaakt aan een ontvoering in het drugsmilieu. In 2022 vuurden Nederlanders schoten af in een nachtclub in Marbella.

Melden

De campagne wordt uitgerold via sociale media, websites en drukwerk gericht op de Nederlandse gemeenschap in Zuid-Spanje. In advertenties en posters worden signalen van criminaliteit toegelicht en wordt uitgelegd hoe men kan melden.