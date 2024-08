Mest met drugsafval uitgereden op akkers in Baarle-Nassau

Print This Post

De politie heeft op 21 mei onderzoek gedaan op twintig akkers in Baarle-Nassau, nadat eerder een anonieme tip binnenkwam over mogelijk uitgereden drugsafval. Uit het onderzoek is inmiddels gebleken dat drie van de twintig akkers verontreinigd zijn met methamfetamine (crystal meth). Er zijn inmiddels drie verdachten verhoord. Het gaat om drie mannen van 48, 49 en 72 uit Baarle-Nassau. Dat meldt de politie donderdag.

Monsters

Eerder dit jaar ontving de politie een anonieme tip over een mogelijk vervuilde akker in Baarle-Nassau. Hier zou drugsafval zijn uitgereden. De politie liet deze akker bemonsteren, waaruit bleek dat er inderdaad sprake was van uitgereden mest met drugsafval.

Omdat er aanwijzingen waren dat er mogelijk meerdere akkers in Baarle-Nassau verontreinigd zijn, nam de politie samen met het Nationaal Forensisch Instituut (NFI) in mei op al deze akkers óók monsters af. Hieruit is inmiddels gebleken dat drie van de twintig akkers verontreinigd zijn met methamfetamine.

Boeren

Er zijn inmiddels drie verdachten uit Baarle-Nassau verhoord. Volgens Omroep Brabant gaat het om drie boeren. De gemeente heeft met de Omgevingsdienst haar bestuurlijk instrumentarium ingesteld tegen deze verdachten, die ook eigenaren zijn van de betreffende akkers.

Ook is de opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) betrokken bij het politieonderzoek en in nauw contact met het Openbaar Ministerie. Hiermee wordt voorkomen dat de voedselkwaliteit in gevaar komt.