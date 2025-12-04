Mesthandelaar Peet W. krijgt straf voor grootschalige mestfraude

Manipulatie Hij krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf, een recordtaakstraf van 900 uur en een boete van 250.000 euro. Daarnaast is hem een beroepsverbod opgelegd. De veroordeling volgt uit een Nederlands fraudeonderzoek.

W. heeft bekend dat jarenlang mestmonsters en weegbrug-gegevens door hem zijn gemanipuleerd, dat er valse documenten werden gemaakt en dat fictieve meststromen werden opgevoerd om controles te omzeilen.

In ruil voor strafvermindering stemde W. in met procesafspraken; de rechtbank heeft die nu overgenomen.

Belgisch dossier

De naam van Peet W. dook dit najaar op in het mega-onderzoek naar de illegale afvaldumpingen in de Belgische Kempen. Belgische speurders zien hem als verbindingsman tussen Nederlandse afvalstromen en de milieudelicten die de afgelopen maanden aan het licht kwamen.

Volgens het onderzoek zou W. samen met loonwerker Geert H. en veeboer Glenn D. een criminele organisatie hebben geleid die vervuild industrieel zout, bouwpuin en mogelijk chemisch afval op landbouwgrond stortte.

Gesjoemel met biogas

W. is geen onbekende voor justitie in Nederland en België. Hij dook eerder op in het dossier van de familie Q., als Nederlandse partner in wat volgens justitie in België een grensoverschrijdend netwerk vormde dat miljoenen verdiende met gesjoemel in mestverwerking en biogasproductie.



