12 februari 2025

Mexicaanse methode: 4,5 jaar voor opzetten drugslabs

Voor betrokkenheid bij een drugslab voor crystal meth in Giessenburg, en bij een stashlocatie in Numansdorp, is door de rechtbank in Den Bosch woensdag een 41-jarige man uit Hellevoetsluis veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar. Een 48-jarige Mexicaan die als “chefkok” in het lab werkte, krijgt 3,5 jaar cel.