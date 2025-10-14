Mexico arresteert beruchte Zweedse crimineel

Dalen

Volgens Zweedse media, waaronder Aftonbladet en Omni, was Tenezos in zijn afwezigheid al formeel aangeklaagd voor meerdere ernstige misdrijven, waaronder leidinggeven aan georganiseerde criminaliteit, wapenbezit en het aanzetten van jongeren tot geweld. Het Zweedse Openbaar Ministerie bevestigde dat het om een grootschalig onderzoek gaat naar de internationale tak van het Dalen-netwerk, dat zich ook buiten Scandinavië zou hebben uitgebreid.