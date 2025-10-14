 Meteen naar de content
14 oktober 2025

Mexico arresteert beruchte Zweedse crimineel

De Mexicaanse politie heeft in samenwerking met de Zweedse autoriteiten Mikael Tenezos, bijgenaamd “de Griek”, gearresteerd. De 37-jarige man geldt volgens justitie als een van de leidende figuren binnen het beruchte Dalen-netwerk uit Stockholm, dat in Zweden wordt gelinkt aan een reeks schietpartijen, afpersingen en drugshandel. Tenezos werd in Mexico opgespoord na maanden van internationaal onderzoek en is daar op verzoek van Zweden aangehouden.

Volgens Zweedse media, waaronder Aftonbladet en Omni, was Tenezos in zijn afwezigheid al formeel aangeklaagd voor meerdere ernstige misdrijven, waaronder leidinggeven aan georganiseerde criminaliteit, wapenbezit en het aanzetten van jongeren tot geweld. Het Zweedse Openbaar Ministerie bevestigde dat het om een grootschalig onderzoek gaat naar de internationale tak van het Dalen-netwerk, dat zich ook buiten Scandinavië zou hebben uitgebreid.

