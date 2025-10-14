14 oktober 2025
Mexico arresteert beruchte Zweedse crimineel
De Mexicaanse politie heeft in samenwerking met de Zweedse autoriteiten Mikael Tenezos, bijgenaamd “de Griek”, gearresteerd. De 37-jarige man geldt volgens justitie als een van de leidende figuren binnen het beruchte Dalen-netwerk uit Stockholm, dat in Zweden wordt gelinkt aan een reeks schietpartijen, afpersingen en drugshandel. Tenezos werd in Mexico opgespoord na maanden van internationaal onderzoek en is daar op verzoek van Zweden aangehouden.