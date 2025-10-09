Michel ‘De Gier’ B. door hof toch schuldig bevonden aan moord op Henk Wolters

door Joost van der Wegen

Beeld: het slachtoffer, Henk Wolters

Tonnen

De zaak draaide om forensisch bewijs. Uit DNA- en vingerafdrukonderzoek bleek dat op de wapens, verpakkingen en tonnen in totaal 41 sporen werden aangetroffen die matchen met de 49-jarige Michel B. In alle vijf tonnen lag zijn DNA; in ton 2, waar de Glock 17 werd gevonden die bij de moord was gebruikt, zaten 14 sporen van B.

De rechtbank had dit bewijs eerder onvoldoende gevonden, maar het hof oordeelt dat ‘het aantal sporen dat tot verdachte te herleiden is, uitzonderlijk hoog is.’

Een handschriftdeskundige vergeleek bovendien stickers op de verpakkingen met aantekeningen in een bij B. thuis gevonden agenda. De conclusie: beide zijn met ‘aanzienlijk hogere waarschijnlijkheid’ door dezelfde persoon geschreven. Op tape en plastic gripzakjes werden ook vingerafdrukken van B. gevonden.

In een van de tonnen lag €30.000 aan contant geld, in gesealde pakketjes met elastiekjes, waarop eveneens DNA van B. zat. Volgens het hof kon een deel van de biljetten pas na mei 2020 in de ton zijn beland. Dat versterkte de overtuiging dat de wapens en het geld van één en dezelfde persoon – Michel B. – afkomstig waren.

Moordwapen

De Glock 17 uit ton 2 bleek, volgens deskundigen van het NFI en het Belgische NFI, het moordwapen waarmee Wolters op 31 december 2019 werd neergeschoten. Op die Glock zaten niet alleen DNA-sporen van Michel B., maar ook vingerafdrukken op de verpakking waarin het wapen was geseald. Het hof stelt:

‘De conclusie kan daarom geen andere zijn dan dat verdachte het moordwapen na 31 december 2019 nog in handen heeft gehad.’

Volgens de forensische analyse waren delen van de Glock later vervangen, wat verklaart waarom de kogels niet uit dezelfde loop kwamen, maar de hulzen wél identiek waren aan die van het plaats delict.

Geen alibi

Michiel B., die “De Gier” als bijnaam heeft, bleef volhouden dat hij slechts een ‘wapenliefhebber’ was die enkele van de gevonden wapens ooit had aangeraakt, maar hij gaf geen concreet scenario of namen. Zijn alibi hield geen stand: zijn telefoon straalde op het moment van de moord een mast bij zijn woning aan, terwijl hij zelf beweerde elders te zijn. Opvallend: vlak vóór zijn aanhouding verdween die telefoon spoorloos, nadat een bekende hem had gezegd ‘de telefoon leeg te maken en uit te zetten.’

Voorbedachten rade

Het hof acht bewezen dat B. Henk Wolters – die de bijnaam “Oortje” had – bij diens woning heeft opgewacht en hem vervolgens met 61 kogels beschoten heeft. Het achtervolgen van het slachtoffer, het wisselen van magazijnen en het volhouden van het vuur beschouwt het hof als duidelijk bewijs van voorbedachte raad. ‘Het handelen van verdachte kan niet het gevolg zijn geweest van een ogenblikkelijke gemoedsopwelling,’ aldus het hof.

De rechtbank sprak Michel B. eerder vrij van moord, maar het hof noemt het bewijs nu overtuigend. Met de 41 DNA- en vingerafdrukmatches, het geld, en de Glock met zijn sporen erop ‘kan het niet anders zijn dan dat verdachte de schutter was’.

B. was niet aanwezig bij het uitspreken van het vonnis. Hij verklaarde eerder dat hij ‘alle ellende achter zich wilde laten’. Het hof dacht daar anders over.

Straf: 24 jaar cel, met aftrek van het voorarrest voor het wapenarsenaal.

De moord op Henk Wolters zou te maken hebben gehad met een ripdeal en Wolters zou op een dodenlijst hebben gestaan. Hieronder links naar artikelen op Crimesite over deze zaak:

https://www.crimesite.nl/moordverdachte-de-gier-kende-geliquideerde-henk-wolters-al-25-jaar

https://www.crimesite.nl/geliquideerde-henk-wolters-ripte-kilo-coke-van-zwolse-moordverdachte

https://www.crimesite.nl/eis-27-jaar-voor-moord-en-wapenhandel