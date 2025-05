Mildere straffen voor verdachten crystal methlabs in Friesland en Groningen

Foto: het drugslab in Kootstertille

Op 26 februari 2021 is, naar aanleiding van een TCI-melding (Team Criminele Inlichtingen) een in werking zijnde drugslaboratorium aangetroffen in Kootstertille. De politie trof in een loods in de plaats 94 kilo crystal meth aan en 120 liter aan grondstoffen. Tijdens het onderzoek ontstaan verdenkingen van nog een drugslab in Grootegast, waar op 10 maart 2021 in een schuur in dat dorp restanten van een drugslaboratorium werden aangetroffen. Uiteindelijk zijn acht verdachten in beeld gekomen.

Eigenaar loods

De eigenaar van de loods in Kootstertille is veroordeeld voor betrokkenheid bij het drugslaboratorium in Friesland. Hij heeft zich met anderen schuldig gemaakt aan het opzettelijk aanwezig hebben van methamfetamine op 26 februari 2021, door een deel van zijn loods op een industrieterrein in Friesland ter beschikking te stellen als drugslab.



De eigenaar van de schuur in Grootegast is veroordeeld voor betrokkenheid bij beide drugslabs. De man heeft eerst zijn schuur op het platteland van Groningen ter beschikking gesteld voor de productie van synthetische drugs (methamfetamine en MDMA). Vervolgens heeft hij zich ook schuldig gemaakt aan medeplichtigheid aan de productie van methamfetamine bij het andere drugslab in Friesland.

Mexicaanse kok

Een 51-jarige Mexicaanse verdachte is veroordeeld voor betrokkenheid bij beide drugslaboratoriums. Als kok heeft hij een belangrijke rol gehad bij de productie van crystal meth en MDMA. De Mexicaan heeft daarbij gebruik gemaakt van een Sky ECC-toestel.



Een vierde verdachte heeft zich met zijn huisgenoot (de Mexicaanse kok) op 26 februari 2021 schuldig gemaakt aan de productie van methamfetamine in het drugslab in Friesland.

Faciliterende rol

Twee andere verdachten zijn veroordeeld voor betrokkenheid bij beide drugslabs. Beide verdachten hadden volgens de rechtbank een belangrijke faciliterende rol bij de productie van methamfetamine en MDMA en maakten gebruik van een cryptotelefoon (met de applicatie Sky). Zij regelden de kok, locaties, vervoer en grondstoffen.



Een zevende verdachte is veroordeeld voor betrokkenheid bij de productie van methamfetamine in het drugslaboratorium in Friesland. Hij had veelvuldig contact met de eigenaar van de loods waarin het drugslab is aangetroffen. Daarnaast heeft hij medeverdachten naar de locatie vervoerd. Ook heeft hij (in opdracht) drugsgerelateerde goederen naar de loods gebracht.

Vrijspraak chauffeur

De achtste verdachte is integraal vrijgesproken van betrokkenheid bij beide drugslaboratoriums. Hij heeft op 26 februari 2021 twee medeverdachten van Amsterdam naar Drachten gebracht. Er zijn aanwijzingen dat deze verdachte vaker als chauffeur medeverdachten naar Friesland heeft vervoerd, maar uit het dossier blijkt volgens de rechtbank niet dat hij wist dat deze rit(ten) in enig verband stonden met handelingen door de medeverdachten. Uit het dossier blijkt evenmin dat hij op enigerlei wijze betrokken is geweest bij het drugslaboratorium in Groningen.

Lagere straffen

Gelet op de rollen van veroordeelden en met name gelet op het tijdsverloop in deze zaak heeft de rechtbank lagere straffen opgelegd dan de celstraffen tussen de twee en vijf jaar die door de officier van justitie werden geëist.

Taakstraffen

Aan de twee veroordeelden die hun loods/schuur ter beschikking hebben gesteld als drugslaboratorium zijn daarom taakstraffen en voorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd. Aan de kok en de drie facilitators van de drugslaboratorium(s) zijn onvoorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd tussen de één en twee jaar. Vanwege het feit dat de hulp van de kok slechts één dag een actieve bijdrage heeft geleverd aan de productie van harddrugs heeft de rechtbank aan deze veroordeelde een taakstraf opgelegd.