Miljoenen aan cocaïne in plastic nep-avocado’s

Door Joost van der Wegen

Beeld: de in beslag genomen nep-avocado’s (foto OM)

Verstopt

De ene partij, 553 kilo cocaïne, werd in de nacht van maandag 21 april op dinsdag 22 april aangetroffen tijdens een reguliere controle van de douane in de haven van Rotterdam. De cocaïne zat verpakt in tassen die verstopt zaten tussen de avocado’s.

De container was afkomstig uit Peru en via Panama naar Nederland vervoerd. De container was bestemd voor een bedrijf in Ridderkerk. Er zijn geen aanwijzingen dat dit bedrijf betrokken is bij de smokkel, aldus het OM dinsdag in een bericht.

Nepavocado’s

De andere vondst werd gedaan op vrijdag 18 april bij een bedrijf in Barendrecht. Daar werd 80 kilo cocaïne aangetroffen, dit keer niet tussen, maar in de avocado’s. Toen een avocado op de grond viel, bleek die van kunststof. Na opening bleek deze gevuld met cocaïne. In totaal werden 400 nep-avocado’s aangetroffen.

Deze partij was al sinds 1 april in Nederland en was afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. Ook dit bedrijf lijkt niets met de smokkel te maken te hebben.

De drugs hebben volgens justitie een groothandelswaarde van zo’n 16 miljoen euro.

Het zogenaamde HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek.

De drugs zijn inmiddels vernietigd, laat justitie weten.