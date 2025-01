Veel minder drugs en meer uithalers in Rotterdamse haven in 2024

Minder drugs Voor het derde jaar op rij zijn er minder drugs aangetroffen in de Rotterdamse haven. Waar er in 2023 45.506 kilo door de douane en de Zeehavenpolitie werd ontdekt, is dat in 2024 25.900 kilo. In de havens van Zeeland-West Brabant werd 12.664 gevonden. Iets meer dan de 11.300 kilo in 2023. De totale groothandelswaarde van alle onderschepte drugs is ruim 917 miljoen euro.

Het HARC-team, een samenwerking van de douane, de FIOD, de Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie, ontdekte in totaal in de Rotterdamse haven 189 keer een partij drugs. De douane vond met ondersteuning van de Zeehavenpolitie van Vlissingen elf partijen. Dezelfde Zeehavenpolitie onderschepte eigenhandig een grote partij in Moerdijk. Het HARC-team in Rotterdam startte in 2024 80 strafrechtelijke onderzoeken op. Dit is iets minder dan in 2023 toen het om 88 onderzoeken ging. Dit heeft te maken met de tijd die onderzoeken kosten en onderzoeken die in 2023 startten en in 2024 doorliepen. In Vlissingen werden in 2024 25 nieuwe onderzoeken gestart. Tien onderzoeken die in 2023 gestart werden, liepen afgelopen jaar door.

Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen die wijzen op een verband tussen de daling van onderschepte kilo’s cocaïne in Rotterdam en de lichte stijging ervan in Zeeland-West-Brabant, stelt het OM. In dit gebied zijn er naast Vlissingen ook in Terneuzen en Moerdijk havens.

Afname uithalers

2023 was voor Rotterdam een dieptepunt voor wat betreft het aantal aangetroffen uithalers. In totaal werden er toen 452 aangehouden. In 2024 is een flinke afname te zien. 266 keer werd een uithaler betrapt. Het grootste deel van de opgepakte uithalers is tussen de 18 en 22 jaar (42%). Er werden 59 minderjarigen aangehouden. De jongste uithaler was 14, de oudste uithaler was 63 jaar oud. Hoewel er nog steeds geprobeerd wordt drugs uit bijvoorbeeld koelcontainers veilig te stellen, hebben onder andere opgeschroefde beveiligingsmaatregelen van de bedrijven die in de haven actief zijn én bijvoorbeeld de inzet van drones door de douane de haven minder aantrekkelijk gemaakt voor uithalers.

In Vlissingen werden 12 uithalers, van wie 8 in januari 2024, aangehouden. In het onderzoek dat volgde kwamen de vermoedelijke opdrachtgevers in beeld en konden ook zij in de boeien worden geslagen. Daarna zijn er geen uithalers meer op de betreffende terminal aangetroffen. ‘Het lijkt er sterk op dat de betreffende smokkelroute door de interventie is stilgelegd’, aldus justitie in een rapportage over 2024.

Risicospreiding

Opvallend is de stijging van het aantal kleinere partijen verdovende middelen in de Rotterdamse haven. Het gaat dan om zendingen van minder dan 100 kilo. In 2024 waren dit er 115. Een reden achter de stijging zou kunnen liggen in het feit dat criminelen aan risicospreiding doen. Overigens worden er nog steeds grote vondsten cocaïne (boven de 1000 kilo) gedaan. De grootste vondst in Rotterdam bedroeg 3628 kilo. In Moerdijk ging het Openbaar Ministerie Zeeland-West Brabant aan de slag met de vondst van 3097 kilo. De grootste vondst in Vlissingen was in juni toen 3630 kilo cocaïne tussen bananen werden ontdekt.

Pincodes

Eén van de maatregelen die door de bedrijven in Rotterdam is genomen tegen de smokkel van drugs is het opzetten van de zogenoemde Vertrouwensketen. ‘Via beveiligde techniek is fraude met pincodes om containers van terminals te krijgen bijna niet meer mogelijk’, stelt het OM.

In 2024 werden 10 zogenoemde CargoCards ingenomen. De kaart geeft toegang tot het haventerrein in Rotterdam en is dus gewild bij criminele groeperingen om dichtbij containers te komen of ze van het terrein af te krijgen. De Zeehavenpolitie heeft in 2024 17 bestuurlijke rapportages opgemaakt waarin bedrijven werden ingelicht over mogelijk illegaal gebruik van de CargoCards of het vermoeden van illegaal gebruik van de kaart door bijvoorbeeld bedrijven die werden ingehuurd voor transport van goederen. ‘In alle gevallen is daar op geacteerd en daarmee blijkt de zogenoemde artikel 19 WPG-procedure een succesvol middel in de strijd tegen drugscriminaliteit.’

In onderzoeken naar georganiseerde drugssmokkel werden door het HARC-team Rotterdam 47 personen aangehouden en voorgeleid aan de rechter-commissaris. Met nog zes arrestaties van personen die niet voorgeleid zijn komt het totaal op 53. Onder deze verdachten zaten onder andere personen die van corruptie beschuldigd werden.

Werkbezoek

Afgelopen jaar is door leden van het HARC-team een werkbezoek gebracht aan Zuid-Amerika. Dat was een vervolg op een internationaal bezoek met onder andere afvaardigingen van de steden Rotterdam, Hamburg en Antwerpen. ‘Het is enorm belangrijk om in nauw contact te staan met bronlanden om zodoende smokkelmethodes en informatie over zendingen die richting Europa komen in een vroeg stadium in beeld te krijgen.’

Omgekeerd wordt er informatie gedeeld over vondsten in Nederland om bronlanden te wijzen op cocaïnetransporten. Het speciale HARC-team kreeg in Rotterdam 36 zogenoemde rechtshulpverzoeken uit het buitenland. ‘In 2023 kwamen 22 verzoeken binnen. Het geeft aan dat de uitwisseling van informatie met buitenlandse opsporingsinstanties steeds meer resultaat oplevert, waardoor steeds meer verdovende middelen in bron- en transitlanden worden onderschept.’

Ook is door de Zeehavenpolitie van Rotterdam en Vlissingen samen met de douane en het Havenbedrijf een bezoek gebracht aan Zuid-Amerika. In Colombia wordt in Antioquia een nieuwe haven gebouwd en vanuit Nederland zijn adviezen rondom onder andere de beveiliging van het terrein gegeven.

Beslag

In 2023 was er voor 330.000 euro beslag gelegd op goederen en contant geld. In 2024 is dat bedrag gestegen tot € 1.047.040. Ondanks het feit dat er minder uithalers zijn aangehouden, is er meer beslag gelegd door het team. Meer dan 500.000 euro aan voer- en vaartuigen, maar ook bijna 4 ton aan contant geld. Er werden beduidend minder designergoederen aangetroffen. Een door het OM van een crimineel afgepakte Audi werd in het kader van maatschappelijk herbestemmen aan het Rotterdamse Techniek College geschonken.

Daarnaast meldt het OM dat de FIOD heeft samengewerkt met de politie en OM Zeeland-West-Brabant in het onderzoek Akropolis. Naast de aanhoudingen van de drie directeuren is bij hen beslag gelegd op ongeveer anderhalf miljoen euro. Ook in Zeeland-West-Brabant staat afpakken hoog op de agenda. Door de rechter-commissaris werd voor een totaalsom van 2.383.000 euro aan machtigingen conservatoir beslag verleend. De Zeehavenpolitie wist voor een bedrag van 496.501,75 euro daadwerkelijk beslag te leggen. Daarnaast nam de Zeehavenpolitie voor een bedrag van 475.053,72 euro aan waardevolle goederen in beslag, waaronder twee telescoopkranen.

Niet alleen maar cocaïne

Uit de jaarcijfers blijkt dat er niet alleen cocaïne via de havens wordt binnengesmokkeld. Zo werd er dit jaar meer cannabis onderschept in de Rotterdamse haven dan het jaar er voor. In 2023 bleef de weegschaal steken op 1037 kilo, in 2024 was dit 9864 kilo. In Vlissingen werd 118 kilo hasj aangetroffen. De meeste zendingen zijn afkomstig uit Canada waar de kweek van wiet gelegaliseerd is. De partijen zijn overigens net als cocaïne veelal bestemd voor de doorvoer via Nederland naar andere landen verder Europa in. Ook werd in totaal 3475 kilo crystal meth aangetroffen. Waaronder een partij die via Rotterdam was bestemd voor een Brabants bedrijf.

Drugscriminelen smokkelen cocaïne vanuit de bronlanden in Zuid-Amerika nog altijd het meest via fruitladingen. In Vlissingen vooral via bananentransporten. Het HARC-team ziet ook andere bijzondere verstopplekken. Bijvoorbeeld de vondst van cocaïne tussen een lading schroot en een partij sterke drank, en de vondst tussen een container vol hout.

In Vlissingen werd een drugspartij van 61,5 kilo cocaïne ontdekt die verwerkt was in de flappen van dozen met bananen. Meest opvallende drugslading werd ontdekt in de haven van Moerdijk. Bijna 3100 kilo cocaïne lag, verdeeld in duizenden losse pakketten, verborgen in een telescoopkraan afkomstig uit Zuid-Amerika. Het kostte de opsporingsdiensten uren om de drugs eruit te halen.

Gewild

De vangsten van 2024 laten volgens het OM zien dat de havens van Zeeland-West-Brabant en Rotterdam voor criminelen een gewild gebied zijn om drugs aan land te brengen. ‘Dat vraagt blijvende alertheid bij de opsporingsdiensten, maar zeker ook bij de bedrijven. Zeker ook omdat de gevolgen van georganiseerde, ondermijnende, criminaliteit voelbaar zijn in beide regio’s. Explosies bij voordeuren, bedreigingen en schietpartijen tasten het veiligheidsgevoel enorm aan. Dat baart grote zorgen. De strijd tegen ondermijnende criminaliteit moet en zal daarom onverminderd doorgaan.’