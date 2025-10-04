Minderjarige jongen gewond na schietpartij in Amsterdam | Tweede schotenwisseling in Zuid

door Joost van der Wegen

Beeld: politie is aanwezig na de schoten die vielen in de Hectorstraat in Amsterdam-Zuid zaterdagmorgen (foto Mizzle Media)

Gewond

De schietpartij vrijdag vond rond 17.00 plaats in de Hudsonstraat, in Amsterdam-West. Dat meldt de Amsterdamse stadszender AT5. Daarbij raakte de minderjarige jongen gewond. Politie en meerdere ambulances kwamen ter plaatse.

De jongen raakte gewond, maar werd aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht.

Complex

De politie wil niet zeggen of er een verdachte in beeld is. Ze zegt tegen AT5: ‘Het is een heel complexe zaak, dus we zijn zorgvuldig met welke informatie we naar buiten brengen.’

Na de schietpartij werd een deel van de straat afgezet voor onderzoek. Wat de toedracht was van de schietpartij is nog onduidelijk, aldus AT5. Hoe oud het slachtoffer precies is, kon de politie ook niet zeggen.

Schoten

Ook in Amsterdam Zuid vielen schoten, een dag later. Bij de politie kwam zaterdagochtend rond 9.00 een melding binnen van een schietpartij, in de Hectorstraat. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Een woordvoerder kan alleen bevestigen dat er is geschoten.

Ter plaatse werd door agenten gezocht naar sporen van een schietincident. Voor zover bekend zijn er geen gewonden aangetroffen. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd en spreekt met getuigen in de omgeving.



