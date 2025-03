Minderjarigen op fatbike aangehouden voor overval op Haarlemse juwelier

(Beeld: Mizzle Media)

Het ging om een overval op juwelierszaak Lucardi in de Generaal Cronjéstraat. Door het inslaan van de vitrines lag de juwelierszaak van binnen bezaaid met glas. Er raakte niemand gewond.

Burgernet

Via Burgernet werd opgeroepen om uit te kijken naar twee donkergetinte jongens die op een fatbike waren gevlucht. Ze droegen dreadlocks en donkere kleding en waren in het bezit van een rode Vomar tas.

De twee minderjarige jongens werden niet veel later aangehouden in de omgeving van de Kennemerstraat. De buit van de overval is hier ook in de buurt aangetroffen. Volgens Haarlems Dagblad werden de twee aangehouden bij een woning waar in januari nog omstanders werden beschoten met een balletjespistool.

Het tweetal zit op het politiebureau vast voor verhoor.