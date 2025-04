Minderjarigen opgepakt na explosie en brand in appartementencomplex Heerhugowaard

De politie zegt meer details over de aangehouden minderjarigen op dit moment nog niet te kunnen delen.

Lichtgewond

Bij de explosie die rond 20.10 plaatsvond werd de voorgevel van enkele appartementen weggeblazen. Daarna brak brand uit, die rond 23.00 was geblust. Vijf mensen raakten lichtgewond. In het gebouw is gezocht naar meer slachtoffers, maar die zijn niet gevonden. Het terrein rondom het appartementencomplex is afgezet.

Elders opgevangen

De oorzaak van de explosie is onbekend. Zodra het mogelijk is zal de forensische opsporing starten met het onderzoek naar de brand. Er is zware schade aan meerdere appartementen. De bewoners van het complex zijn elders opgevangen en kunnen voorlopig nog niet terug naar hun woning.