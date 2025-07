16 juli 2025

Moord bij Zwolse supermarkt: 12 jaar en tbs

De rechtbank in Zwolle heeft de 43-jarige Özgür M. voor moord veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar en terbeschikkingstelling (tbs) met dwangverpleging. M. schoot op 6 maart 2024 een man dood op de parkeerplaats van een ALDI-supermarkt in Zwolle. Hij had al tijden ruzie met het slachtoffer. De rechtbank denkt dat M. sterk verminderd toerekeningsvatbaar was op de fatale middag.