Moordenaar Groningse docent overlijdt in detentie

Scunthorpe De eerste keer was in 1978 in Engeland. Hij wist in 2001 uit detentie te ontsnappen. Sowerby was opgegroeid in de buurt van het Britse industriestadje Hull, in Scunthorpe.

In 2005 kreeg hij in Nederland levenslang voor de moord op Gerard Meesters. Hij heeft altijd ontkend dat hij de schutter was geweest.

Sowerby zat op het laatst in de gevangenis in Heerhugowaard. Toen hij in de terminale fase raakte, is hij naar een speciale afdeling verplaatst voor palliatieve verzorging.

Zus

De zus van Meesters zou in Spanje een partij hasj hebben gestolen. De Brit Robert Dawes, die daar woedend over was, kon haar niet vinden en heeft toen opdracht gegeven om uit wraak Meesters te liquideren.

Dawes is begin dit jaar door de rechtbank in Groningen tot levenslang veroordeeld. Hij zit momenteel in Frankrijk een straf uit voor drugshandel.