‘Moordmakelaar betrapt in cel met telefoon’

Afvoerbuis De PI doet nu onderzoek hoe hij in het bezit van een telefoon is gekomen en wat hij er precies mee deed. De vrees is dat D. vanuit de cel opnieuw geweldsmisdrijven zou aansturen.

Volgens de informatie van De Telegraaf zou de telefoon zijn verstopt in de afvoerbuis van het toilet in de cel. Maar toen het team in de cel binnenviel zou het toestel op een andere plek in de cel verborgen zijn geweest.

Tienhoven

De rechtbank noemde “Joey” D. een ’organisator van extreem gewelddadige delicten’ en ‘moordmakelaar’. Hij gaf opdrachten voor twee liquidaties en de beschieting van een chalet in Tienhoven. Die laatste zaak is volgens justitie het gevolg van een conflict over 1,2 ton cocaïne tussen een Utrechtse crimineel en een groep Bredanaars.

Voor zichzelf zou hij de term “oplosser” hebben bedacht, door wapens te regelen en mensen op doelwitten af te sturen.

Jomairo D. ontkwam aan levenslange celstraf, nadat het Openbaar Ministerie voor het gerechtshof dat wel had geëist. Hij kreeg 30 jaar cel.

Illegale telefoons

In Nederlandse penitentiaire inrichtingen wemelt het van de illegale telefoons. Die worden voornamelijk binnengebracht door corrupt personeel en soms binnengesmokkeld bij bezoek, of met drones of tennisballen vanuit de lucht naar binnengewerkt. Voor dat soort smokkel wordt veel geld betaald.

Er zijn ook zeer kleine mobiele telefoons ter grootte van een flinke duim.

