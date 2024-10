Moordverdachte Eris-proces vervolgd voor invoer 25,5 kilo cocaïne tussen bloemen

Door Roel Janssen



De partij cocaïne zou zijn geïmporteerd via Schiphol en via een transporteur van versproducten in een loods in Aalsmeer zijn beland. Op 21 mei 2023 zou Roël T. samen met medeverdachte Dyamiro N. (25) uit Amsterdam-Zuidoost de loods zijn binnengegaan om op zoek te gaan naar de ingevoerde en in een partij bloemen verstopte cocaïne.

Voorarrest verlengd

Roël T. was op dat moment op vrije voeten, nadat hij eerder vastzat op verdenking van medeplegen van de moord op Justin Jap Tjong, op 31 januari 2017 in Amsterdam-Osdorp. Roël T. stond maandag 21 oktober samen met medeverdachte Dyamiro N. terecht tijdens een pro-formazitting voor de rechtbank in Alkmaar. Hun voorarrest in de cocaïnezaak is met drie maanden verlengd. N. wordt naast de import van 25,5 kilo coke ook verdacht van vuurwapenbezit.

Ronald van der Horst, de advocaat van T. wil tegenover Crimesite ‘geen commentaar geven zonder overleg met zijn cliënt’. De advocaat van N. was onbereikbaar voor commentaar.

OM in beroep tegen vrijspraak

Roël T. werd in juli 2022 door de rechtbank in Utrecht vrijgesproken van medeplegen van de moord op Jap Tjong, omdat hij volgens de rechtbank niet op de hoogte was van het liquidatieplan. Het OM is tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan en eist 24 jaar cel tegen T.. De inhoudelijke behandeling van het hoger beroep moet nog plaatsvinden.

Vader en zoon

Roël T.’s zoon Ferrel (37) werd ruim twee jaar geleden in het Eris-proces rond motorclub Caloh Wagoh veroordeeld tot levenslang. Ferrel T. kreeg in hoger beroep al 21 jaar voor de vergismoord op Hakim Changachi (op 12 januari 2017 in Utrecht) en kreeg levenslang voor de moord op Jap Tjong. Ferrel T. en Guyno O. hebben volgens de opsporingsdiensten Jap Tjong gelokt naar de Professor R. Casimirstraat in Amsterdam-Osdorp waar hij ’s avonds werd doodgeschoten.

Dreiging afwenden

Politie en justitie vermoeden dat Roël T. in opdracht van Ridouan Taghi heeft geholpen Jap Tjong te liquideren. T. was een bekende van Taghi en lid van motorclub Caloh Wagoh, die volgens justitie een reeks liquidaties pleegde in opdracht van Taghi. Volgens justitie heeft Roël T. eind januari 2017 nauw samengewerkt met Caloh Wagoh-president Delano “Keylow” om een dreiging voor zijn zoon Ferrel af te wenden.



Ferrel T. was samen met Guyno O. en Justin Jap Tjong betrokken bij de vergismoord op Hakim Changachi en iemand moest voor die fout boeten. In ruil voor deze moordopdracht zou Delano R. – volgens justitie – ‘de bv’ van Ferell T., gericht op liquidaties, hebben overgenomen.

