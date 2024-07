Motor schutter start niet bij liquidatie topcrimineel in Brazilië (VIDEO)

Connect on Linked in

Een vriend van de voortvluchtige Uruguyaanse drugshandelaar en oud-muziekproducent Sebastián Marset Cabrera is maandag in Brazilië doodgeschoten. Rodrigo Fontana zat in zijn bestelauto toen een man op een motor hem met zeker zes kogels beschoot. Toen de schutter weg wilde rijden weigerde zijn motor te starten.

Gezinsleden

De schietpartij vond plaats bij een restaurant in de stad Santana do Livramento, op de grens van Uruguay en Brazilië. Fontana was aan komen rijden met een aantal familieleden. Hij had zijn auto net geparkeerd voor een restaurant. Geen van de andere inzittenden raakte gewond. Zijn vrouw zou zijn aangehouden.

De moordenaar had moeite zijn motorfiets opnieuw te starten, maar hij wist uiteindelijk te ontkomen in de richting van de grens met Uruguay. Daar stak hij de motor in brand en verdween spoorloos.

Wapens

Rodrigo “Loly” Fontana werd door de politie in Brazilië vooral verdacht van de handel in wapens en munitie, en opereerde vooral in het grensgebied tussen Brazilië, Argentinië en Paraguay.

Media in Uruguay schrijven dat hij in Uruguay door de politie in verband wordt gebracht met de groep drugshandelaren rond Sebastián Marset. Die groep wordt ook wel het Primer Cartel Uruguayo (PCU) wordt genoemd, en vervoert vooral Peruaanse en Boliviaanse cocaïne via Paraguay en Brazilië naar de zeehavens om die daar te verkopen.

‘Beetje boos’

Fontana zou een partner van Marset zijn. Hij zat in 2021 vast in verband met een zending van 450 kilo cocaïne.

In die zaak ontving de officier van justitie een berichtje op haar telefoon met de mededeling dat ‘we een beetje boos zijn’ over ‘het narcoticagedeelte’ van de strafzaak. ‘Als je het ons moeilijk blijft maken, zullen wij het nog een beetje moeilijker maken. Als jij het flexibeler maakt, zullen wij dat ook doen.’ Een dag na dat sms’je werden agenten van de drugspolitie bestookt met een molotovcocktail, maar er waren geen andere incidenten.

Interpol

De telefoon die het berichtje had verstuurd bleek te kunnen worden getraceerd naar de zoon van een zaakwaarnemer voor profvoetballers.

De voortvluchtige dertiger Marset heeft contacten in de voetbalwereld van Urugauy en Paraguay en produceerde in dat laatste land muziekfestivals. Hij is nu verdacht van een serie cocaïnetransporten en van liquidaties. Hij staat internationaal gesignaleerd bij Interpol.

In Bolivia zijn de laatste jaren verschillende klopjachten geweest, maar hij werd nooit gevonden.

Meer over Sebastián Marset:

Voortvluchtige drugsbaron: ‘Ik ben intelligenter dan de politie’ (VIDEO)

Grote klopjacht op voortvluchtige cokebaron in Bolivia

Crimineel, voetballer, muziekproducent en gezocht door Interpol