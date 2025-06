‘Nederland koploper in Europa op het gebied van drugsproductie’

Laatste Nieuws drugslab Vlaardingen 5de Industriestraat 14 Vlaardingen

Koploper

In 2023 werden in Europa 36 MDMA-labs ontmanteld, waarvan 32 in Nederland. De overige vier werden gevonden in België. Ook als producent van tal van andere drugs is Nederland een van de koplopers in Europa. Zo voert Nederland de lijst aan op het gebied van het produceren van amfetamine (speed). Van de 93 opgerolde speedlaboratoria stonden er 38 in Nederland.

Opgerold

Daarnaast werden in ons land tien van de in totaal veertien productielocaties van heroïne opgerold. Wat betreft het aantal ontmantelde meth-labs (methamfetamine) stond Nederland met 29 van de 242 locaties op de tweede plaats.

Het agentschap meldt verder dat in Nederland en Hongarije een aantal grote vangsten zijn gedaan van chemische stoffen die worden gebruikt voor de productie van speed, meth en MDMA.

In 2023 werden in Nederland 191 drugsdumpplaatsen gevonden van de in totaal 236 dumpplekken die werden gemeld binnen de Europese Unie.

Designerdrugs

In het EUDA-rapport worden verder zorgen geuit over het toegenomen gebruik van designerdrugs, zoals 4-MMC en 3-CMC, aldus de NOS. De totale vangst van deze drugs nam in twee jaar toe van 4,5 ton naar 37 ton. Een groot deel hiervan werd via Nederland verhandeld.

Overigens was al veel eerder duidelijk dat het aantal drugslabs in Nederland aan het stijgen was.