15 april 2025

Nederlander (19) aangehouden voor explosie bij woning in Wilrijk (B)

Een 19-jarige Nederlander uit Antwerpen is maandagnacht opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een explosie bij een woning in Wilrijk (district in Antwerpen). De woning en een naastgelegen woning raakten zwaar beschadigd, maar er raakte niemand gewond.