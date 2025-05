Nederlander (22) op vliegveld Ibiza opgepakt met 163.000 xtc-pillen in koffers

Feestseizoen De Spaanse politie is extra alert op drugssmokkelaars omdat begin mei het startschot is het van feestseizoen op Ibiza. Clubs openen hun deuren, er zijn legio festivals en dat trekt veel toeristen, maar ook drugssmokkelaars aan.

Niet verstopt

De 22-jarige Nederlander viel op omdat hij in zijn eentje reisde met twee zware koffers die tot de rand gevuld waren met xtc-pillen. De Spaanse politie zou amper hebben hoeven zoeken in de koffers, omdat de Nederlander geen moeite zou hebben gedaan om de drugs te verstoppen.

‘2CB’

Volgens de Spaanse politie droeg een deel van de pillen de opdruk ‘2CB’. Dat is de aanduiding voor tusi, ook wel bekend als roze cocaïne. Het roze poeder is geen pure stof, er worden vaak verschillende drugs in aangetroffen en het staat bekend als een gevaarlijke mix van bijvoorbeeld MDMA, ketamine, cocaïne en soms methamfetamine of cafeïne.

De man landde op Ibiza met een vlucht vanuit Nederland. Hoe hij door de Nederlandse douane kon komen, is onduidelijk.

Langer vast

De Nederlander is zaterdag voor de politierechter verschenen. Die heeft besloten dat hij langer blijft vastzitten. De man riskeert een gevangenisstraf van minimaal drie jaar, maar als de rechter oordeelt dat hij deel uitmaakt van een criminele organisatie kan dit oplopen tot negen jaar.