Nederlander (27) bij Duitse grens opgepakt, in Bosnië gezocht voor drugshandel

Regionaal Express 13

In het kader van de grenscontroles controleerde de federale politie op maandagochtend passagiers in een trein van de Regionaal Express 13 bij de grensovergang Schwanenhaus in Nettetal. Dat gebeurde bij binnenkomst vanuit Nederland op de grensoverschrijdende treinverbinding tussen Venlo en Hamm (deelstaat Noordrijn-Westfalen). Ook de persoonsgegevens van een 27-jarige Nederlander werden gecontroleerd in de politiedatabanken nadat hij zijn geldige Nederlandse identiteitskaart aan de agenten had getoond.