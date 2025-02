9 februari 2025

Nederlander (33) op station Aken opgepakt met ruim 8 kilo hasj in bagage

De Duitse federale politie heeft deze week een 33-jarige Nederlander met ruim 8 kilo hasj gearresteerd in de reizigerstunnel bij het centraal station in Aken. Bij hem werd ook een contant geldbedrag aangetroffen en in beslag genomen.