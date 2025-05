Nederlander (36) op Duits treinstation betrapt met partij heroïne en cocaïne

Intercityexpress De Federale Politie controleerde donderdagmorgen reizigers op de Intercityexpress 121 tijdens de reis van Arnhem naar Oberhausen. Dat gebeurde in het kader van de tijdelijk opnieuw ingevoerde grenscontroles. Op het treinstation van Emmerich (Noordrijn-Westfalen) controleerden de agenten een 36-jarige Nederlander. In de bagage van de man werd 2,1 kilo heroïne en 60 gram cocaïne gevonden en in beslag genomen.

86.000 euro

De verdachte werd vervolgens voorlopig gearresteerd en voor verdere afhandeling naar de federale politie-inspectie in Kleef gebracht. Na voltooiing van de politiemaatregelen op het station nam het douanerecherchebureau van Essen het verdere onderzoek over. De straatwaarde van de drugs is volgens de Federale Politie Sankt Augustin 86.000 euro.