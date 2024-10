Nederlander aangehouden op vrachtschip met 4 ton cocaïne (VIDEO)

Lanzarote Het schip met de naam “Ras” en een lengte van 70 meter voer op zo’n 241 kilometer van het eiland Lanzarote, onder Tanzaniaanse vlag.

Er zijn ook twee mannen uit Azerbeidzjan opgepakt.

Het Centrum voor Maritieme Analyse en Operaties Drugshandel (MAOC-N) een Europese samenwerkingsorganisatie in Lissabon, hield het vrachtschip in de gaten omdat het afwijkende navigatie uitvoerde.

Sierra Leone

Het schip was uitgevaren vanuit Turkije en koerste vervolgens naar de Atlantische Oceaan ter hoogte van Sierra Leone en Guinee-Bissau. Na enige manoeuvres voer het zonder een haven te hebben aangedaan terug richting Europa. Waarschijnlijk is de cocaïne vanaf de Afrikaanse kust naar het vrachtschip gevaren en op volle zee overgezet.

De cocaïne was verstopt in een compartiment tussen de ruimen van het vrachtschip, dat zeer moeilijk toegankelijk was. Vrijdag is het schip aangekomen in Arrecife, op Lanzarote, waar de drugs en de arrestanten zijn uitgeladen.

West-Afrika functioneert al jaren als overslagpunt voor cocaïne uit Zuid-Amerika. In september werd in Guinee-Bissau nog een grote zending uit Venezuela gepakt:

