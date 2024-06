Nederlander bij Engelse kust aangehouden in rubberboot vol coke

Connect on Linked in

Een 31-jarige Nederlander is in Engeland gearresteerd, nadat hij op zee in een rubberen speedboat werd betrapt met honderden kilo’s cocaïne.

Beeld: de gevonden drugs in de rubberboot voor de Engelse kust (foto: Britse National Crime Agency)

Gespot

De Engelse kustwacht ontdekte twee mannen die in een zogenaamde rigide inflatible boat op zee voeren, voor de kust van Suffolk. De opvarenden van de rubberboot weigerden te stoppen, nadat de kustwacht hen had gespot. Een van de mannen sprong in zee en probeerde de kust te bereiken. Dat was tevergeefs. De mannen werden beide aangehouden.

Vervolgens ontdekten medewerkers van de Britse politie onder een zeildoek voorin de speedboot 350 kilo cocaïne. De politie vermoedt dat de opvarenden van de boot de drugs net hadden opgehaald van een groter schip. Dit meldt de Britse National Crime Agency.

Verdacht

De Nederlandse verdachte F. G. verscheen voor deze zaak woensdag voor de rechter. De andere 55-jarige Britse verdachte kwam een dag eerder voor de rechtbank. Hij zit nog steeds vast. De twee mannen worden verdacht van de smokkel van een hoeveelheid cocaïne met een geschatte waarde van 43 miljoen euro, aldus de Britse politie.

Het graafschap Suffolk ligt aan de oostkust van Engeland, ten noorden van London.