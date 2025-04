‘Nederlander bij Marokkaans-Spaanse grens aangehouden met partij hasj in auto’

Beeld: de smokkelauto met de aangetroffen drugs

Gepakt

De man werd in de nacht van woensdag op donderdag gepakt toen hij de grens overging van Marokko naar het Spaanse gedeelte in dat land. De Nederlander bleek bijna 45 kilo hasj bij zich te hebben in zijn Mercedes-SUV. De drugs waren verstopt aan de voor- en achterkant van de auto, en de onderkant, schrijft De Telegraaf.

De drugs waren verstopt in de voor- en achterspatborden van de wagen en onder het chassis.

De aanhouding had plaats rond één uur ’s nachts bij de grensovergang bij Bab Sebta.

Inventiever

De grens waar de man is aangehouden, is steeds vaker doelwit is van kleine netwerken die zich toeleggen op het smokkelen van drugs van Afrika naar Europa, aldus de krant. De manieren om de drugs over de grens te krijgen worden inventiever, en er wordt vaker gebruikt gemaakt van voertuigen met een dubbele bodem, of geprepareerde drugsauto’s met verborgen ruimtes met afstandsbediening. De controles zijn om die reden opgeschroefd. Er wordt vaak gebruikgemaakt van geronselde chauffeurs.

Twee weken terug werd bij deze grensplaats ook al een Nederlander aangehouden.