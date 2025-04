Nederlander in België aangehouden voor illegale vuurwerkhandel en witwassen

Tijdens doorzoekingen in de woning en een opslagplaats van de in het Belgische Pelt woonachtige man werd beslag gelegd op dure voertuigen, geldtelmachines, zware jammers, een vorkheftruc, een quad, vals geld, cryptovaluta, een aanzienlijk geldbedrag op bankrekeningen en relevante administratie. De Nederlandse politie was aanwezig bij de aanhouding en doorzoekingen.