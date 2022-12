Nederlander krijgt 16 jaar cel voor smokkel drugs naar Engeland

Connect on Linked in

Een Nederlandse man heeft vorige week woensdag 16 jaar gevangenisstraf gekregen voor een poging om 200 kilo cocaïne en heroïne het Verenigd Koninkrijk binnen te smokkelen. Een jury van het Canterbury Crown Court had hem eerder schuldig bevonden. Een 61-jarige medeverdachte uit Antwerpen, die het busje bestuurder, was door de jury vrijgesproken.

Kanaaltunnel

De Nederlandse verdachte is Abraham S. (61, foto rechts), uit het Zeeuwse Goes. De rechtbank stelde vast dat hij pakketten met drugs had verborgen in de zijkant van een witte Renault Master-bus die door de Kanaaltunnel reed. Het busje had een Belgisch kenteken. Op vrijdag 10 juni 2022 reed dat busje op de trein bij de Kanaaltunnel in Frankrijk.

Ashford

In totaal werden 74 kilo heroïne en 128 kilo cocaïne gevonden. In Groot-Brittannië is de straatwaarde door de National Crime Agency geschat op meer dan 12 miljoen pond (ruim 13,6 miljoen euro).

De Belg Marius V. (69) zat aan het stuur van het busje dat in Engeland werd gestopt. Hij vertelde de agenten van de grenspolitie dat hij naar Ashford, Kent reed, daar een nacht zou blijven en dan zou terugkeren.

Boorset

Een half uur later werd een tweede busje, bestuurd door Abraham S., op dezelfde plek gestopt. Ook hij zei dat hij voor een nacht naar Ashford ging. Er werden geen drugs gevonden in zijn voertuig, maar er werden wel een elektrische boorset, dopsleutel en bouten gevonden die overeenkwamen met die in de lambrisering van het eerste busje.

Schrier ontkende aanvankelijk zijn betrokkenheid toen hij door rechercheurs werd ondervraagd. De jury denkt dat Marius V. niet op de hoogte was van de inhoud van zijn bestelbus en dat S. de drugssmokkel heeft georganiseerd en de drugs in zijn diens bestelwagen had verborgen.