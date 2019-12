Nederlander op ‘Most Wanted’-lijst vermoord in Dominicaanse Republiek

Connect on Linked in

De Nederlandse ‘Most Wanted’-crimineel Elvio Hato (52) is onlangs tijdens een roofoverval vermoord in de Dominicaanse Republiek. Hato werd sinds 2013 gezocht door Interpol omdat de autoriteiten op Curaçao hem verdachten van betrokkenheid bij cocaïnehandel.

Twee arrestaties

Hato werd al op 10 december vermoord. Twee dagen later werd zijn lichaam gevonden in een bos. Sectie wees uit dat hij is overleden aan de gevolgen van meerdere vuistslagen. Volgens lokale media werd ook de echtgenote van Hato meegenomen tijdens de overval, maar zij zou uiteindelijk zijn vrijgelaten. Twee mannen zijn inmiddels opgepakt voor betrokkenheid bij de moord. Naar drie andere verdachten wordt nog gezocht.

56 kilo cocaïne

Hato woonde al enkele jaren in een chique buitenwijk van de hoofdstad Santo Domingo. Hij stond in 2013 op een lijst van de 15 meest gezochte personen in Noord- en Zuid-Amerika. Voor de vondst van 56 kilo cocaïne in Willemstad werden in 2013 al verschillende verdachten aangehouden. Hato ontkwam en dook jarenlang onder in de Dominicaanse Republiek.