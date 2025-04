Nederlander op motor gearresteerd bij grensovergang Spaanse enclave in Marokko

Interpol Tijdens een standaardcontrole bleek uit het systeem dat er een signaleringsbericht van Interpol tegen hem liep. Die signalering was op dezelfde dag uitgevaardigd door Turkije. De Turkse autoriteiten willen de Nederlander S.K. vervolgen voor drugshandel.

Mogelijk wilde de Nederlander onderduiken in Marokko.

Realtime toegang

K. gaat nu in voorlopige hechtenis in afwachting van de uitspraak over zijn uitlevering door een rechter van de Audiencia Nacional, in Madrid dat onder meer internationale uitleveringsverzoeken behandelt.

De systemen van de Policía Nacional bij El Tarajal maken sinds enige tijd gebruik van geautomatiseerde verificatie en gezichtsherkenning en kunnen realtime toegang krijgen tot internationale databanken. Daarvoor namen checks op signalering in El Tarajal soms enige tijd in beslag.